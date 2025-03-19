İmamoğlu ve 27 Kişinin Diploması İptal Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesi sonrasında, benzer durumda olan 27 kişinin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı. Üniversitenin yönetim kurulu tarafından verilen karar doğrultusunda, 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına yatay geçiş yapan 38 öğrenciden 28’inin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” dayanaklarıyla iptal edildiği açıklandı.

İPTAL EDİLEN DİPLOMALAR VE GEREKÇELER

İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı açıklamada, 1990 yılında yatay geçiş yapan 38 öğrenciden 10’unun kaydının silindiği, geriye kalan 28 kişinin diplomalarının usulsüzlük sebebiyle iptal edildiği belirtildi. İptal edilen isimler arasında Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra akademisyenler, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından bireyler de bulunuyor.

DİPLOMASI İPTAL EDİLEN 27 KİŞİ KİM?

Habertürk’ün aktardığı listeye göre, Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen diğer 27 isim şu şekilde sıralanıyor: M. Kerem Erman (Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.’de Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı), S. Sedat Köşetaş, Hayri Kaan Başol, Fatih Şabaz, Alkan Cevat Negiş, Salih Buğra, Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/Shell Yönetim Kurulu Üyesi), Pembegül Besen, N. Aylin Ataay (Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı), İ. Doğan Yıldırım, Sinan E. Erdil, Esra Cansu, Melikgâh Özcan, Yeşim Özşahin, Türker Yüksel, Yonca Erişik, Hüseyin Kaplan, Hakan Ulaşan, Cem Diler, İrem Kaptan, Batuhan Tungay, Mehmet Hanedar, Hakkı Mutoğlu, Orhan Kuray, Kenan Külünkçi, Ahmet Kaya ve Cengiz Sılaoğlu.

SİYASİ VE HUKUKİ YANSIMALAR

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, siyasi çevrelerde büyük tepkilere yol açtı. CHP ve muhalefet partileri, bu durumu “siyasi bir hamle” olarak değerlendirdiler. Hukukçular ise bu olayın geçmişte benzer vakalarla karşılaştırılması gerektiğini belirtiyor. Bu gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu ve diğer isimlerin, karara ne şekilde hukuki cevap vereceği merakla bekleniyor.