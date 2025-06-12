İmamoğlu ve Avukatları Duruşmaya Katılmayacak

DURUŞMA İPTALİ AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu, 23 Mart tarihinden bu yana Silivri’de tutuklu durumda bulunuyor ve yarın, “yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ile “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamaları nedeniyle hakim karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak son dakika gelişmesi olarak İmamoğlu ve avukatları, duruşmanın Çağlayan’dan Silivri’ye alınmasını “hukuka aykırı usul” olarak değerlendirerek duruşmaya katılmayacaklarını duyurdu. Açıklamada, “İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturmalarda yaşanan hukuksuzlukları dile getirmesi nedeniyle açılan davanın yarınki ilk duruşması hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı için İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaktır” şeklinde ifadeler yer aldı.

TEPKİ AMAÇLI KATILMAMA KARARI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İmamoğlu ve avukatlarının duruşmaya katılmayacaklarına dair duyurusunu yaptı ve kendisinin de bu duruşmaya katılmayacağını belirtti. Ayrıca, yarın gerçekleştirilecek olan destek buluşmasının iptal edildiğini vurguladı. Çelik açıklamasında, “Uzun süredir türlü hukuksuzluk yaşıyoruz. Kişiye özel keyfi uygulamaların yeni örneği, Ekrem Başkanımızın 12 Haziran’da görülecek duruşma yerinin, 24 saat kala değiştirilmesi oldu. Ekrem Başkanımız ve avukatlarının ortak kararı bu keyfi uygulamaya tepki olarak duruşmaya katılmamak olmuştur. Bizler de bu kararın arkasında duracağız. Bu keyfiyeti meşrulaştırmamak adına duruşmaya katılmayacağız. Yarın Silivri’de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir” şeklinde ifadeler kullandı.

HUKUKSUZLUKLARA YANIT VERİYOR

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” ifadelerine yanıt vermişti. İmamoğlu, “Sizde böyle maharetli bilirkişiler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından, nokta atış S. bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz” demişti. Bu durum, devam eden yargı süreci ve hukuksuzluklar hakkında İmamoğlu’nun belirsizliğini vurgulayan bir serzeniş olarak algılandı.