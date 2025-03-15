İmamoğlu ve Yavaş: Birlikteyiz ve Kararlıyız

Ankara’da Önemli Görüşme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin 23 Mart’ta yapılacak ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Görüşme, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşti ve İmamoğlu’nu burada Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ile Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşıladı. İmamoğlu ve Yavaş’ın buluşması 20 dakika sürdü.

BİR ARKADAŞLIK MESAJI

İkili, görüşme sonrası basının önüne geçerek açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, “Ankara’da dönem dönem kendisini ziyaret ederim. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı buluşmalar yapıyoruz” diyerek, “Burada dört beş ili kapsayan toplantı yapacağız. Öncesinde Mansur başkanımıza ‘merhaba’ dedik. Biz birlikteyiz, yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek” şeklinde konuştu.

DİPLOMA İPTALİNE TEPKİ

İBB Başkanı İmamoğlu’na diploma iptali ile ilgili haberler üzerine “Bir yol haritanız var mı” diye soruldu. İmamoğlu, gazeteciye “Hangi üniversite mezunusun?” diye sordu. Gazetecinin “Gazi Üniversitesi” cevabı üzerine İmamoğlu, “Bu iptal edilirse senin bile diplomanı iptal edebilirler” yanıtını verdi.

SİYASİ KUMPAS OLDUĞUNA VURGU

Mansur Yavaş, diploma iptali ile ilgili duruma “Bir siyasiye bu şekilde kumpas kurmak, bir şekilde yolunun kesilmesini sağlamak için bir takım aparatları kullanmak son derece çirkin buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanının müdahale etmesi lazım. Artık demokrasimiz normal hale gelsin” sözleriyle tepki gösterdi.

ARAMIZI BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR

Gazeteciler, Yavaş’a İmamoğlu’na Ankara’da salon verilmediği iddiasını sordu. Yavaş, “Biz artık troll iddialarına cevap vermek istemiyoruz ama dün bir televizyondan aradılar. ‘Cevap vermediniz’ dediler. ‘Her iddiaya cevap verirsek bunun sonu olmaz’ dedim” dedi. Yavaş, “Aramızı bozmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir tek derdi var; artık derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım” ifadelerini kullandı.

ALGI YARATMA ÇABASI

CHP’deki ön seçim süreci ve İmamoğlu ile aralarındaki sorun olduğuna dair haberlere de değinen Yavaş, “2023 seçimleri öncesinde tam beş yıl aday kim olacak diye başladılar. 31 Mart’tan sonra da konu ‘aday kim olacak.’ Ekonomik sıkıntıları unutturmak istiyorlar” dedi. Yavaş, ilişkilerinin kötüleştiği yorumlarına ise “Ekrem başkana ve bana karşı terbiyesizlik. Bir yol mutlaka bulunacak” diye yanıt verdi.