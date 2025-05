imf-den-pakistan-a-1-4-milyar-kredit

NEW LOAN APPROVED BY IMF FOR PAKISTAN

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Pakistan’a iklim dayanıklılığı fonu dahilinde 1,4 milyar dolarlık yeni bir kredi verilmesini onayladı. Bunun yanı sıra, 7 milyar dolarlık mevcut programın ilk incelemesi de tamamlandı ve yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit diliminin serbest bırakılmasına onay verildi.

CONFIDENT ECONOMIC STEPS TAKEN BY PAKISTAN

IMF tarafından yapılan açıklamada, “Pakistan’ın program kapsamındaki politika adımları, küresel zorluklara rağmen ekonomik istikrarın sağlanması ve güvenin yeniden tesisi açısından önemli ilerlemeler kaydetti” denildi. Bu incelemenin tamamlanmasının ardından, program çerçevesindeki toplam ödeme miktarı 2 milyar dolara yükseldi.

PAYMENTS NOT YET RECEIVED

Öte yandan, iklim dayanıklılığı fonu kapsamında onaylanan krediden henüz herhangi bir ödeme gerçekleştirilmedi.