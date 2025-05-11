IMF, Pakistan’a 1,4 Milyar Dolar Kredi

IMF PAKİSTAN’A YENİ KREDİ ONAYLADI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Pakistan için iklim dayanıklılığı fonu dahilinde 1,4 milyar dolarlık yeni kredi verilmesini onaylıyor. Bunun yanı sıra, 7 milyar dolarlık mevcut programın ilk incelemesi tamamlanarak yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit dilimin serbest bırakılmasına da onay verildi.

PAKİSTAN’DA EKONOMİK İLERLEME

IMF tarafından yapılan açıklamada, “Pakistan’ın program kapsamındaki politika adımları, küresel zorluklara rağmen ekonomik istikrarın sağlanması ve güvenin yeniden tesisi açısından önemli ilerlemeler kaydetti” deniliyor. Söz konusu incelemenin tamamlanmasıyla, program çerçevesindeki toplam ödeme miktarı 2 milyar dolara ulaşıyor.

ÖDEME BEKLENTİSİ

Öte yandan, iklim dayanıklılığı fonu kapsamında onaylanan krediden henüz herhangi bir ödeme yapılmadığı belirtildi.