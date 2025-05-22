İnan Kıraç Gitti, Muharrem Yılmaz Geldi

TOPLANTI BAŞLANGICI

Toplantı, şehitler ve hayatını kaybeden Galatasaraylılar anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan kurulu seçimlerinden sonra idari ve mali raporlar okundu ve yönetim oy birliğiyle ibra edildi.

İNAN KIRAÇ’A MİNNET

Galatasaray Eğitim Vakfı 2. Başkanı Prof. Dr. Köksal Bayraktar, İnan Kıraç’ın vakfa ve eğitim kurumlarına 44 yıl boyunca yaptığı katkılara vurgu yaparak, “Onursal Başkan” unvanını kamuoyuna duyurdu. Kıraç’a ithafen hazırlanan kısa film gösterimi esnasında duygusal anlar yaşandı. Galatasaray camiasının önde gelen isimleri, gerçekleştirilen konuşmalarda Kıraç’a duydukları minneti ifade etti.

MUHARREM YILMAZ’DAN AÇIKLAMALAR

Yeni başkan Muharrem Yılmaz, konuşmasında Galatasaray Eğitim Vakfı’nın kurumsal geçmişine sahip çıkacaklarını ve bu mirası ileriye taşıyacaklarını vurguladı. Yılmaz, vakfın gelecekteki vizyonunu paylaşarak, camianın tüm kurumlarıyla iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

YENİ YÖNETİM KURULU AÇIKLANDI

Muharrem Yılmaz’ın liderliğindeki yeni yönetim kurulu şu üyelerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

– Muharrem Yılmaz (Başkan)

– Dr. Ayşe F. Baturalp (Başkan Yardımcısı)

– Candan Erçetin (Başkan Yardımcısı)

– Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ (Doğal Üye)

– Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak (Doğal Üye)

– Kaya Özgül

– Ahmet Yüce

– Prof. Dr. Mehmet Helvacı

– Prof. Dr. Reha Yolalan

– Atilla Tacir

– Fatih İşbecer

Yedek Üyeler:

– Firuz Soyuer

– Fatih Uysal

– Murat Gün

– Ceylin Erbak Aytekin

Denetim Kurulu Üyeleri:

– Vural Günal

– Ergun Türkay

– Serhat Onan

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

– Levent Dönmez

– Eray Yazgan

– Tunca Üçer

Galatasaray Eğitim Vakfı, yeni yönetim kadrosuyla kurumsal hedeflerini daha güçlü bir şekilde sürdürmeyi amaçlıyor.