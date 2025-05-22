“İnan Kıraç Hastaneden Kaçırıldı” İddiası!

EVLİLİK İPTALİ BAŞVURUSU

İnan Kıraç, Aralık 2024’te Emine Alangoya ile evlenmesiyle gündeme geldi. Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, bu evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme, İnan Kıraç’ın Adli Tıp Kurumu’nda nörolojik testlerden geçmesi gerektiğine karar vermişti. Testler sonrasında hazırlanan rapor, mahkemeye sunulmuştu.

VASI ATAMASI

Hazırlanan raporda, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı belirtildi ve vasi tayin edilmesi gerektiği ifade edildi. Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraç’ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına hükmetti. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı.

DURUŞMA ERTELEMESİ

Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde görülen ‘evlenmenin iptali’ davasına tarafların avukatları katıldı. Mahkeme, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde süren vasilik davasının sonucunu beklemeye karar vererek duruşmayı erteledi.

SAĞLIK DURUMU İÇİN KONTROL

İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, İnan Kıraç’ın sağlık durumu nedeniyle özel bir hastanede kapsamlı bir sağlık kontrolüne tabi tutulmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, Emine Alangoya’nın bir ay süreyle İnan Kıraç ve konutuna yaklaşmamasına karar verdi.

KAÇIRILMA İDDİASI

Patronlar Dünyası’nın haberine göre bu karardan saatler sonra Emine Alangoya, İnan Kıraç’ı hastaneden alarak otomobile bindirip kaçırdığı iddia edildi. Vasilere ait otomobili durdurma ve uyarı çabalarına aldırış etmeyen Alangoya ve beraberindekilerin hastaneden ayrılma anları kaydedildi.

YALOVA ÇIKARMASI

Emine Alangoya, İnan Kıraç ile birlikte Yalova’ya kadar gitti ve ardından İstanbul’a döndü. Kıraç’ı Vaniköy’deki yalısına bırakan Alangoya, çocuklarının evine hareket etti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada, “Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç’ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.