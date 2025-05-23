İnan Kıraç Kaçırılmadı, Hastaneden Ayrıldı

İDDİALAR VE HASTANE AÇIKLAMASI

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç’ın İstanbul Zeytinburnu’ndaki Koç Üniversitesi Hastanesi’nden kaçırıldığı yönündeki iddialar büyük ses getirdi. Ancak hastane yönetimi, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve kamuoyunu bilgilendirici bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Kıraç’ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmadığı, kendi isteğiyle hastaneden ayrıldığı ifade edildi.

KURUMLARDAN RESMİ BİLGİLER

Koç Üniversitesi Hastanesi, 22 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır.” Hastane Kıraç’ın “kimliği belirsiz kişiler” tarafından kaçırıldığına dair iddiaların asılsız olduğunu bir kez daha vurguladı.

AİLE İÇİ SORUNLAR

İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile yaptığı evlilikle gündeme gelmişti. Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını savunarak bu evliliğin iptali için İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi’ne dava açmıştı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapora dayanarak Kıraç’ın ileri derecede demans hastası olduğuna ve fiili ehliyetinin yerinde olmadığına karar vererek, ona bir vasi atanmasına hükmetti. Avukat Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin, geçici vasi olarak atanmıştı. Bu süreçte, Emine Alangoya’nın Kıraç’ın sağlık kontrollerine engel olduğu iddiaları da gündeme gelmişti. İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi, Alangoya’ya Kıraç’a ve konutuna 1 ay süreyle yaklaşmama kararı vermişti. Ancak hemen ardından Alangoya’nın Kıraç’ı hastaneden alarak Yalova’ya götürdüğü, ardından İstanbul’daki Vaniköy yalısına bıraktığı öne sürüldü.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kıraç’ın bulunması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz’ın bildirdiğine göre, Kıraç, Vaniköy’deki evinde bulundu. Onu hastaneden götüren iki kişi, Ali Şenol ve Kamil, gözaltına alındı. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Kıraç’ın eski şoförü tarafından kendi isteğiyle alınmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ancak bu bilginin kesinleşmediğini belirtti.