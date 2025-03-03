İnan Kıraç Kimdir ve Ne Zaman Öldü?

VEFAT HABERİ VE KAMUOYUNDAKİ YANKILAR

Geçtiğimiz yıl 75 yaşındaki Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikah Dairesi’nde hayatını birleştiren Koç Holding’in eski yöneticilerinden İnan Kıraç, vefat haberinin ardından halkın ilgi odağı haline geldi. Çıkan haberlerin ardından, iş dünyasındaki kariyeri, hayat hikayesi ve elde ettiği başarılar merak edilmeye başlandı. Peki, İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında, hangi firmaların sahibiydi? İşte detaylar…

KARİYERİ VE İŞ HAYATI

İnan Kıraç, 1 Ocak 1937’de İstanbul’da dünyaya gelen bir Türk iş adamı ve sanayicidir. Uzun yıllar boyunca Koç Holding’de üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. 1961 yılında, 24 yaşındayken Koç Grubu’na bağlı Ormak A.Ş.’de satış memuru olarak işe başlamıştır. 1966’da Fiat Kamyonları ve midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol’un Genel Müdürü olarak atanmıştır. 1970’te Türkiye’de üretilen Fiat otomobillerinin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret’in Genel Müdürü olmuştur. İlk olarak Koç Holding’in Tofaş’tan sorumlu Başkan Yardımcılığı, ardından da Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

ŞİRKETLER VE KURULUŞLARI

1998 yılında emekli oluncaya kadar Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet eden İnan Kıraç, Türk otomotiv sektörünün gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. 1998 yılında, Claude Nahum ile birlikte Kıraça Şirketler Topluluğu’nu kurmuştur. 2000’de, eşi Suna Kıraç ile birlikte “Suna ve İnan Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Antalya Kaleiçi Müzesi”ni kurmuştur. 2003 yılında, kültür, sanat, eğitim ve sanat konularında faaliyet göstermeye başlayan Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nı, 2005’te ise aynı vakıfın Pera Müzesi’ni kurmuştur. 1 Mart 2007’de, İstanbul Araştırma Enstitüsü’nü eşi Suna Kıraç ile birlikte kurarak Osmanlı, İstanbul, Bizans ve Cumhuriyet dönemi araştırmalarına destek vermeyi amaçlamıştır.

AİLE HAYATI VE SON DÖNEMLERİ

İnan Kıraç, 1969 yılında Suna Kıraç ile evlenmiştir. Evliliklerinin 15. yılında, 1 Şubat 1985’te 4 aylıkken İpek Kıraç’ı evlat edinmişlerdir. Eşinin 2020 yılında vefat etmesinin ardından İnan Kıraç uzun bir süre sessizliğini korumuştur. Ancak 2024 yılında, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile hayatını yeniden birleştirerek yeni bir başlangıç yapmıştır. Ne yazık ki, 87 yaşındaki İnan Kıraç, evlendikten kısa bir süre sonra 2025 yılında hayata veda etmiştir. Kıraç’ın vefatı, iş dünyasında ve kamuoyunda derin bir üzüntü yaratmışken, evliliği hem iş dünyasında hem de kamuoyunda geniş yankı bulmuştur.