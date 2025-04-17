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İnci Taneleri Ayrılık Şoku Yaşanıyor

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İNCI TANELERİ DİZİSİNDEKİ AYNILIKLAR

Kanal D ekranlarında büyük ses getiren İnci Taneleri dizisinin son bölümünden sonra izleyicilerin kafası karışmış durumda. Her hafta olduğu gibi dizinin yeni bölümü, heyecan dolu ve merak uyandıran sahnelerle izleyicilerin karşısına çıkarken, ayrılık kararları da gündeme gelmeye başladı.

AYRILIK KARARI VE ŞOK GELİŞMELER

Bu sezon sonunda final yaparak ekranlara veda etmesi beklenen İnci Taneleri dizisinde, ilk ayrılık açıkça can sıkıyor. Dizi kadrosunda bulunan ünlü isimler arasında yer alan Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan ile birlikte Hazar Ergüçlü’nün ayrılığı, izleyicilerde bir şok yaratıyor.

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