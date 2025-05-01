İnci Taneleri, Kanal D’de izleyici büyüledi

İNCİ TANELERİ DİZİSİ HER HAFTA YENİ SÜPRİZLERLE GÜNDEME GELİYOR

İnci Taneleri dizisi, Kanal D ekranlarında her hafta seyirciye unutulmaz anlar sunmayı başarıyor. Dizinin kadrosunda yer alan Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi ünlü oyuncular, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyor.

FERDA KARAKTERİYLE HEYECAN ARTMIŞTI

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez yapımı haline gelen İnci Taneleri, özellikle Ferda karakterinin dizide yer almasıyla birlikte heyecanı daha da artırmış durumda. Diziye yeni katılan Ferda karakteri, seyircinin dizinin hikayesinin yavaş ilerlemesi konusundaki endişelerini unutturmuş görünüyor. Bu yeni gelişme, izleyicilerin diziye olan ilgisini yeniden canlandırdı.