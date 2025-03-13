İnci Taneleri Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

YILMAZ ERDOĞAN’IN YENİ DİZİSİ İNCİ TANELERİ FRAGMANI YAYINLANDI

Yılmaz Erdoğan’ın hem senaristliğini üstlendiği hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonrası ortaya çıkan bu dizi, insanoğlunu birbirine bağlayan pamuk ipliği üstüne bir hikâyeyi seyirciyle buluşturuyor. İzleyiciler, İnci Taneleri’ni CANLI olarak izleme fırsatına de sahipler.

DİLBER AZEM’İ İKNA EDEBİLECEK Mİ?

Fragmanda, Dilber’in Azem’i ikna etme çabaları dikkat çekiyor. Azem, oğlunu bulma konusundaki ısrarını sürdürüyor. Ancak Dilber, sürekli Azem’i korumaya çalışırken Piraye, cesaretini toplayarak Azem’in ona karşı hissettiği duyguları sormaya karar veriyor. Azem için yeni bir yüzleşme süreci başlıyor. Nehir ve Cihan, annelerinin ölümüne yol açan ‘kardeşleri’ ile yüzleşmeden yaşamlarına devam edemeyeceklerini düşünüyorlar ve bu konuda Nergis’ten yardım alıyorlar.

Nergis, bu yardım sayesinde Azem’i tüm ailesiyle aynı masada bir araya getiriyor. Azem, Cihan ve Nehir’e bir söz veriyor; bu söz, söz konusu çocukla önce kendisi yüzleşmesi gerektiği oluyor. Günlük yaşamın karmaşası içerisinde Cihan ve Nehir’in ilişkileri bozulma aşamasına gelirken, Piraye de bir yön seçmek durumunda kalıyor. Dilber, beklediği müjdeyi sonunda alıyor. Azem ise sonunda ısrarla aradığı adrese ulaşmayı başarıyor. Ancak, geçmişin karanlık kapısını aralarken başka bilinmezlere adım atmaya hazırlanıyor.

DİZİDEKİ OYUNCU KADROSU

İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan’ın yanında Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler de yer alıyor. İzleyiciler, İnci Taneleri dizisini Kanal D platformlarından takip edebiliyorlar.