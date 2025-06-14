İncirlik Hava Üssü’nde Sessizlik Var

ORTA DOĞU’DAKİ TANSİYON YENİDEN ARTTI

Orta Doğu’da son günlerde yeniden artan gerilimde, birçok devlete saldırı düzenleyen İsrail’in odak noktası İran oldu. Gelişmelerin ardından İran, İsrail’in saldırılarına sert karşılıklar vermeye devam etti ve bu misillemeler, sabahın erken saatlerine kadar sürdü.

İNCİRLİK ÜSSÜ ÜZERİNDEKİ GÖZLEMLER

Karşılıklı hava saldırılarının ardından, bölgedeki stratejik askeri üsler dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Bu noktalar arasında, Adana’da yer alan ve NATO’nun önemli üslerinden biri olan İncirlik Hava Üssü öne çıkıyor.

OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Saldırılar sonrası yaşanan gelişmelere karşı alarm durumunun artırılabileceği yönünde beklentiler var. Ancak, Adana’daki İncirlik Üssü’nde şu ana kadar olağanüstü bir hareketlilik gözlemlenmedi. Yerel kaynaklar, üs çevresinde sakin bir havanın hakim olduğunu ve sıradışı askeri faaliyetlerin görülmediğini bildiriyor.