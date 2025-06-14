İncirlik Üssü’nde Hava Saldırısı Var

ORTA DOĞU’DA TANSİYON YÜKSELİYOR

Orta Doğu genelinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son bir hafta içinde birçok ülkeye yönelen saldırılar düzenleyen İsrail, şimdi yeni hedef olarak İran’ı belirliyor. İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrasında İran, yanıt vererek misillemelerini sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürüyor.

İNCİRLİK ÜSSÜ’NDE GÖZLEMLER YAPILIYOR

Karşılıklı hava saldırılarının ardından, bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatli bir şekilde izlenmeye başlıyor. Bu noktaların başını, Adana’da bulunan ve NATO’nun önemli üslerinden biri olan İncirlik Hava Üssü çekiyor. Gelişmelere karşı alarm durumunun artırılabileceği beklentileri de gündemde.

OLAĞANDIŞI HAREKETLİLİK YOK

Saldırı sonrası gelişmelere dair gözlemler sürerken, Adana’daki İncirlik Üssü’nde şu ana kadar olağanüstü bir hareketlilik gözlemleniyor. Yerel kaynaklar, üs çevresinde sakin bir ortamın hâkim olduğunu ve herhangi bir olağandışı askeri faaliyet yaşanmadığını bildiriyor.