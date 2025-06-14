Dünya

İncirlik Üssü’nde Hava Sessizliği Var

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ORTA DOĞU’DA YENİ TANSİYON ARTIŞI

Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükseliyor. Son bir hafta içinde birçok ülkeye saldırılar düzenleyen İsrail’in yeni hedefi İran oldu. İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılara sert bir yanıt veren İran, misillemelerini sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürüyor.

İNCİRLİK ÜSSÜ GÖZ ALTINDA

Karşılıklı hava saldırılarının ardından bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatle takip ediliyor. Bu merkezlerin başında, Adana’daki NATO’nun önemli üslerinden biri olan İncirlik Hava Üssü geliyor.

OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK BEKLENMİYOR

Saldırıların ardından gelişmelere karşı alarm durumunun artırılabileceği konuşuluyor. Ancak Adana’daki İncirlik Üssü’nde şu ana kadar olağanüstü bir hareketlilik gözlemlenmiyor. Yerel kaynaklar, üs çevresinde sessizliğin hâkim olduğunu ve herhangi bir olağandışı askeri faaliyet yaşanmadığını ifade ediyor.

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