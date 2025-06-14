İncirlik Üssü’nde Hava Sessizliği Var

ORTA DOĞU’DA TANSİYON YÜKSELDİ

Bölgede bir hafta içinde birçok ülkeye yönelik saldırılar gerçekleştiren İsrail’in yeni hedefinin İran olduğu bildiriliyor. İsrail’in saldırılarının ardından İran, sert misillemelerle karşılık veriyor ve bu çatışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

İNCİRLİK ÜSSÜ’NE DİKKAT

Karşılıklı hava saldırılarının ardından, bölgede bulunan stratejik askeri noktalar dikkatle izlenmeye başlandı. Bu önemli merkezlerden biri olan Adana’daki İncirlik Hava Üssü, NATO’nun kritik üslerinden birisi olarak dikkat çekiyor.

OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK YOK

Saldırıların ardından gelişmelere yönelik alarm durumunun artırılabileceği beklentileri öne sürülüyor. Ancak Adana’daki İncirlik Üssü’nde şu ana kadar olağanüstü bir hareketlilik gözlemlenmiyor. Yerel kaynaklar, üs çevresinde sessizliğin hakim olduğunu ve olağandışı bir askeri faaliyet olmadığını bildiriyor.