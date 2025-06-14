İncirlik Üssü’nde Hava Sessizliği Var

ORTA DOĞU’DA TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

Bölgede, bir haftalık süre içinde birçok ülkeye yönelik saldırılar düzenleyen İsrail’in hedefi şimdi İran oldu. İsrail’in hava saldırılarının ardından, İran sert yanıtlar verdi ve misillemeleri sabahın erken saatlerine kadar sürdü.

İNCİRLİK ÜSSÜ’NDE GÖZLER

Karşılıklı hava saldırılarının ardından, bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatli bir şekilde izleniyor. Bu noktaların başında, Adana’da bulunan ve NATO’nun önemli üslerinden biri olan İncirlik Hava Üssü geliyor.

OLAĞANDIŞI HAREKETLİLİK GÖZLENMEDİ

Saldırılara yönelik gelişmelere karşı alarm durumunun artırılması bekleniyor. Ancak Adana’daki İncirlik Üssü’nde şimdiye kadar olağanüstü bir hareketlilik gözlemlenmiyor. Yerel kaynaklar, üs çevresinde sessizliğin hakim olduğunu ve herhangi bir olağandışı askeri faaliyet tespit edilmediğini belirtiyor.