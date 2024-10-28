İnegöl’de Bataklığa Saplanan Kız Çocuğu

BATAKLIĞA SAPLANAN KIZ ÇOCUĞU KURTARILDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan bir gölette su seviyesinin çekilmesi sonucu bataklığa saplanan bir kız çocuğu, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Bu olay, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

KURTARMA ANI CEP TELEFONU İLE BELGELENDİ

Yeniceköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bataklığa saplanan kız çocuğu, gölette oynarken suyun çekildiğini fark etmedi. Çocuk, çıkmakta zorlanınca yardım çağırdı. Çevredeki mahalle sakinleri hemen yardıma koştu ve müdahaleleri sayesinde çocuk, bulunduğu bataklıktan kurtarıldı. O anlar, kurtarma anı sırasında çevredeki kişiler tarafından kaydedildi.