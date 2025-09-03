İnegöl’de Tacizciyi Mahalleli Linç Etti!

Gündem

ALKOLLÜ TACİZ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu belirlenen Şaban K., kaldırımdan geçmekte olan kadınlara sözlü tacizde bulundu. Bu duruma karşı çıkan Hakan B. (44), Ömer S. (24) ve Ramazan B. (18), Şaban K.’yi darp edip kolundan bıçakladı.

YARALANMA VE İHBAR

Yaralı bir şekilde bölgeden kaçmaya çalışan Şaban K., yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra yere yığıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Şaban K., daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTILAR VE SÜREÇ

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheli, sorgularında darp olayını kabul etti ancak bıçaklama suçlamasını reddetti. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

