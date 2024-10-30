İnegöl Kafkas – Hatayspor Canlı İzleme Bilgisi

İNEGÖL KAFKAS – HATAYSPOR MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI

İnegöl Kafkas ile Hatayspor’un karşılaşmasının detaylarını bulan sporseverler, bu heyecan dolu maçı izlemek için araştırmalarını sürdürüyor. 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek bu maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. İnegöl Kafkas – Hatayspor maçı Ziraat Türkiye Kupası ZTK kapsamında hangi kanalda, nerede yayınlanacak?

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası’nda büyük bir heyecanla beklenen İnegöl Kafkas – Hatayspor karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı şifresiz olarak takip etmek isteyen taraftarlar, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanalları kullanabilir. Ayrıca, Türksat uydusu üzerinden de karşılaşmayı izlemek mümkün.

30 Ekim 2024 Çarşamba günü gerçekleşecek olan İnegöl Kafkas – Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, futbolseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

CANLI İZLE BİLGİLERİ

İnegöl Kafkas – Hatayspor maçını A Spor aracılığıyla canlı ve şifresiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Ayrıca, A Spor’un internet sitesi ve diğer dijital platformları üzerinden de maçı izlemek için gereken bilgilere ulaşabilirsiniz. Maçın yayın detaylarını öğrenmek için Digiturk, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+ ve Vodafone TV gibi platformları kullanabilirsiniz.