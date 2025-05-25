İnfaz Düzenlemesi Meclis’e Geliyor

MECLİS İNFAZ DÜZENLEMESİNE SON ŞEKLİNİ VERECEK

Meclis’in en önemli konularından biri olan infaz düzenlemesine önümüzdeki hafta son hali veriliyor. İnfaz paketiyle birçok düzenleme hayata geçiriliyor. Teklif ile, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin suç unsurları yeniden belirlenecek. Ancak ceza oranlarında bir artış olmayacak.

EVDE İNFAZ KAPSAMINI GENİŞLETİYOR

Paketle beraber evde infazın kapsamı genişletiliyor. Kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için 1 yıldan 3 yıla kadar, 70 yaş üstü için 2 yıldan 4 yıla, 75 yaş üstü için 4 yıldan 5 yıla, 80 yaş üstü için ise 6 yıla kadar olan hapis cezaları evde infaz edilebilecek. Hastalık ve engellilik durumlarında 10 yıla kadar, doğum sebebiyle ise 5 yıla kadar hapis cezalarının konutta infaz edilmesine imkan sağlanacak.

KOVİD-19 DÜZENLEMESİNDE YENİLİKLER

Kovid-19 düzenlemesinin kapsamı ve iyi hal şartıyla denetimli serbestlikten faydalanabilecek süre genişletiliyor. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlardan dolayı ceza almış olanlar, 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ve denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Ancak terör ve örgütlü suçlardan hüküm giymiş olanlar bu düzenlemeden yararlanamıyor.

İNFAZ USULÜNÜN KAPSAMINI ARTIRMAKTADIR

İnfaz usulünün kapsamı da geliştiriliyor. Kasten işlenen suçlarda ceza alt sınırı 1 yıl 6 aydan 3 yıla çıkıyor. Taksirle öldürme dışında taksirle işlenen suçlarda ceza 3 yıldan 5 yıla yükseltiliyor. Denetimli serbestlikten faydalanmak isteyenler, cezasının 8’de birini ya da 10’da birini cezaevinde geçirmiş olmalıdır. Suçunu tekrar işleyenler koşullu salıvermeden yararlanamıyor. Ancak infaz düzenlemesi ile bu hükümlüler cezalarının 4’te 3’ünü iyi halli olarak infaz ederlerse koşullu salıvermeden faydalanabilecek.