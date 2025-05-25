İnfaz Düzenlemesi Meclis’e Geliyor

MECLİS İNFAZ DÜZENLEMESİNE SON ŞEKLİNİ VERİYOR

Meclis’in öncelikli başlıklarından biri olan infaz düzenlemesine önümüzdeki hafta nihai şeklini vermesi bekleniyor. İnfaz paketi kapsamında birçok düzenleme hayata geçirilecek. Teklif ile, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin suç unsurları yeniden tanımlanacak. Fakat cezalarda herhangi bir artış söz konusu olmayacak.

KONUTTA İNFAZ HANGİ GRUPLARI KAPSAYACAK?

Paket, konutta infazın kapsamını genişletecek. Kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için hapis cezaları 1 yıldan 3 yıla kadar, 70 yaş üstü için 2 yıldan 4 yıla, 75 yaş üstü için 4 yıldan 5 yıla, 80 yaş üstü için ise 6 yıla kadar evde infaz imkânı sağlanacak. Ayrıca, hastalık ve engellilik durumları için 10 yıla kadar, doğum nedeniyle olan hapis cezalarına ilişkin 5 yıla kadar olan süreler evde infaz edilebilecek.

KOVID-19 DÜZENLEMESİ GENİŞLETİLİYOR

Kovid-19 düzenlemesinin kapsamı genişletilecek ve iyi hal şartıyla denetimli serbestlikten yararlanma süresi uzatılacak. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle ceza alanlar, 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna geçebilecek veya 3 yıl daha önce denetimli serbestlikten faydalanabilecek. Ancak terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olanlar bu düzenlemeden faydalanamıyor.

İNFAZ USULÜNÜN GENİŞLETİLMESİ

İnfaz usulünün kapsamı da genişleyecek. Kasten işlenen suçlarda ceza alt sınırı 1 yıl 6 aydan 3 yıla çıkarılacak. Taksirle işlenen suçlar için ceza ise 3 yıldan 5 yıla yükselecek. Denetimli serbestlikten, cezasının 8’de birini ya da 10’da birini cezaevinde geçirenler yararlanabilecek. Suçunu tekrar işleyenler ise koşullu salıvermeden faydalanamayacak. Fakat infaz düzenlemesi ile bu bireyler, cezalarının 4’te 3’ünü iyi hal ile infaz ederlerse koşullu salıvermeden yararlanabilecekler.