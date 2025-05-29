İnfaz Paketi Meclis’te Onaylandı

MECLİS’TE HAREKETLİ DAKİKALAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde canlı bir atmosfer yaşanıyor. AK Parti, uzun zamandır MHP ile yaptığı iş birliğinin sonucu olarak Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısını Meclis’e sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yasa teklifinin ayrıntılarını paylaşarak; “9 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme yapılacak” dedi. Hükümlülerin koşullu salıverilme tarihine kadar ceza süresinin en az 10’da 1’ini ceza infaz kurumunda geçirmesi zorunlu olacak. Aynı zamanda, ikinci kez mükerrir suç işleyen bireylere de koşullu salıverme imkânı tanınacak. Çocuklar ve kadınlar için pedagojik kurallara uygun özel infaz usullerinin kapsamı ise genişletilecek.

İNSAN HAYATINA DOKUNAN DÜZENLEMELER

Teklif, 30 maddeden oluşan 9 farklı kanunda önemli değişiklikler içeriyor. Güler’in ifadelerine göre, bu düzenlemeler yararlanacak kişilerin sosyal uyumunu ve rehabilitasyon süreçlerini iyileştiriyor. “Suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın uygulanması, trafik düzenlemesi ve toplumsal huzurun güçlendirilmesi” gibi hedeflerle, hükümlülerin 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmeleri için ceza infaz kurumunda geçirecekleri sürenin 10’da 1’inin zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

KONUTTA İNFAZ KAPSAMINDA YENİLİKLER

Konutta infaz uygulaması, kadınlar ve çocuklar için 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. 80 yaş ve üzerindekiler için 6 yıl hapis cezasının konutta infazı mümkün hale getiriliyor. Ayrıca, hastalık durumunda adli tıp raporuna göre mahkumların insani koşullarda sağlık ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için konutta infaz şartları getiriliyor. Çocuk hükümlüler için özel eğitim evlerine geçiş süreçleri düzenlenerek, iyi halli çocukların olumlu raporları ile bu eğitim evlerine sevki hedefleniyor.

CEZA VE HUKUKİ DÜZENLEMELER

Meclis’te sunulan tasarıda, kasten yaralama ve tehdit suçlarına ilişkin cezaların artırılması da yer alıyor. Trafik güvenliği açısından alkol ve uyuşturucu etkisiyle araç kullanma cezaları ağırlaştırılıyor. Cezaların artırılması amacının yanı sıra, suç ve ceza adaletinin sağlanması da önemli bir hedef olarak öne çıkıyor. Ek olarak, noterler için disiplin cezalarının düzenlenmesi de yeni kanun kapsamında ele alınıyor.

KANUNUN MADDELERİ VE UYGULAMALARI

Tasarıda yer alan düzenlemelere göre, çeşitli kanun maddelerinde değişiklikler yapılarak istinaf ve temyiz sınırları için karar tarihinin yanı sıra dava açılma tarihi esas alınacak. Alkol veya uyuşturucu etkisiyle araç kullanma gibi suçlarda caydırıcılığı artırmak hedefleniyor. Teklifte yer alan 30 maddenin detaylarıyla birlikte uygulamaların zamana uygun bir şekilde güncellenmesi amaçlanıyor, ceza adaletinin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.