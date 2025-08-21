ING Euro Tahmini: 2025-2026 Pozitif

EURO/DOLAR PARİTESİ 2025 SONUNDA YÜKSELİYOR

ING tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede, euro/dolar paritesinin 2025 yılı sonunda 1,20 seviyelerine yaklaşabileceği ifade ediliyor. 2026’nın sonlarına gelindiğinde ise bu paritenin 1,22-1,25 aralığına çıkması öngörülüyor. Analistler, Fed’in gerçekleştireceği faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini azaltarak yeni dolar satışlarının önünü açabileceğine dikkat çekiyor.

DOLAR ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURABİLECEK FAKTÖRLER

Ayrıca, mevsimsel zayıflıklar ve 2026 yılında yeni bir Fed başkanı olasılığı da dolar üzerinde baskı yaratabilecek unsurlar arasında yer alıyor. Bu gelişmeler, yatırımcılar arasında yoğun bir ilgi oluşturuyor. Dolayısıyla, yatırımcıların dikkati, bu süreç içerisinde oluşan dinamiklere yöneliyor.

Diğer yandan, Euro Bölgesi’ne olan yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiği bildiriliyor. Özellikle Mayıs-Haziran döneminde, yabancı yatırımcıların 236 milyar euro değerinde alım yaptığı belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler, paritenin önceki iki yıl boyunca kademeli olarak değer kazanabileceğine yönelik beklentileri destekliyor.