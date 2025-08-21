ing-euro-yu-2025-te-1-20-tahmin-ediyor

EURO/DOLAR PARİTESİ BEKLENTİLERİ

ING’nin yaptığı değerlendirmelere göre, euro/dolar paritesi 2025 yılının sonunda 1,20 seviyelerine yaklaşma potansiyeline sahip. Analistler, 2026’nın sonlarında bu paritenin 1,22 ila 1,25 aralığına kadar yükselmesini öngörüyor. Fed’in faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini düşürmesiyle birlikte yeni dolar satışlarının kaçınılmaz olabileceği üzerinde duruluyor. Ayrıca, mevsimsel zayıflıkların ve 2026’da olabilecek yeni Fed başkanlığı ihtimalinin doları olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor.

YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ SÜRÜYOR

Diğer yandan, Euro Bölgesi varlıklarına yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiği ifade ediliyor. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında yabancı yatırımcılar toplamda 236 milyar euro tutarında alım yaptı. Bu veriler, parite için yükseliş beklentilerini destekliyor ve euro/dolar paritesinin önümüzdeki iki yıl içerisinde kademeli olarak değer kazanma eğiliminde olabileceğine işaret ediyor.