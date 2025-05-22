İngiliz Hastanın Kalbi Bulunamadı mı?

AÇIKLAMANIN GEREKÇESİ

Sağlık Bakanlığı, bazı medya kuruluşlarında çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Haberlerde yer alan ‘Türkiye’de hayatını kaybeden İngiliz hastanın kalbinin, İngiltere’de yapılan otopside yerinde bulunamadığı’ iddialarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, “Türkiye tatilinde hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Beth Martin’in kalbinin, İngiltere’deki otopside yerinde bulunamadığı iddiaları ortaya atılmıştır” denildi.

HASTALIĞI VE TEDAVİ SÜRECİ

Beth Martin, eşiyle birlikte İngiltere’den İstanbul’a geldikleri sırada uçakta rahatsızlandığı belirtildi. Eşinin beyanına göre, mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşamış. Ailesiyle birlikte kaldıkları otelde durumu ağırlaşan Martin, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine kaldırılmıştır. Bu sırada Crohn hastalığına sahip olduğu öğrenilen Martin’e, karaciğer fonksiyon testlerinin yüksek çıktığı ve tansiyonunun düşük seyrettiği bilgisi verildi. Sonuç olarak, ‘Toksik Hepatit ve Septik Şok’ tanıları konuldu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan hasta, çoklu organ yetmezliği nedeniyle kalp durmasından dolayı hayatını kaybetti.

ADLİ VAKA PROSEDÜRÜ

Beth Martin’in eşi, seyahat öncesinde yedikleri bir yemekten zehirlenmiş olabileceklerini ifade etti. Bu beyan ve ilk bulgular nedeniyle hasta, hastane kayıtlarına ‘adli vaka’ olarak geçirildi. Adli vaka prosedürü gereği, eşinin talebi doğrultusunda hastanede ön otopsi gerçekleştirildi. Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp doktorunun katılımıyla yapılan ön otopside, Martin’in kesin ölüm sebebi belirlenemedi. Hastanede tedavi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmeyen ve organı çıkarılmayan Beth Martin, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek klasik otopsi yapılması kararlaştırıldı.