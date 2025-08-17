İngilizce Eğitimde Büyük Değişiklik! MEB Harekete Geçti

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE YENİ DÖNEM

Ekol TV’den Oğuz Şahin’in bildirdiğine göre, Türkiye’de yabancı dil öğrenimi uzun zamandır tartışılan bir konu olmaya devam ediyor. Öğrencilerin sıkça dile getirdiği “Anlıyorum ama konuşamıyorum” ifadesi, bu konudaki en yaygın şikayetlerden biri haline geldi. Bu durumu aşmayı amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla kapsamlı bir değişikliğe gidiyor.

EZBERDEN UZAK VE GÜNDELİK YAŞAMLA BAĞLI DERSLER

Yeni sistemle birlikte, İngilizce dersleri ezberden uzak bir yaklaşımla, daha sade ve günlük yaşamla bağ kurabilecek şekilde işlenmeye başlanacak. Bu bağlamda ders kitapları baştan sona yenilenecek ve mevcut ünite sayıları da azaltılacak. Örneğin, bir yılda işlenen 12 ünitenin sayısı 8’e düşürülecek. Böylece öğrencilerin konuları sindirmesine daha fazla zaman kalacak.

ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME MODELİ UYGULANACAK

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yöntemi şu şekilde ifade ediyor: “Marif modeli etkileşimli öğrenme, sınıfın içinden okul koridoruna, laboratuvarlara ve hayatın kendisine, okul bahçelerine ve bahçenin dışında da öğreten bir sistem. İngilizce dersi evet ama yanına iletişim becerisi konuldu. Yani öğrenci İngilizceyi nasıl konuşabilir? Etkileşimle konuşabilir.” Ayrıca, öğrencilerin seviyelerine göre sınıflandırılarak kümelere ayrılması da sistemin bir başka yeniliğini oluşturuyor. Her sınıfta üç ayrı grup oluşturularak öğrencilerin kendi seviyelerine uygun aktivitelerle ders işlemesi sağlanacak.

Yeni müfredat 8 tema üzerine inşa ediliyor: okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Böylelikle çocuklar, İngilizceyi yalnızca derslerde değil, hayatın farklı alanlarında da kullanmayı öğrenebilecek. Ayrıca her yılın başında yapılan 4 haftalık tekrar dönemiyle, öğrencilerin önceki bilgilerini tazelemesi sağlanacak.