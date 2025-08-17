İngilizce Eğitimi Değişiyor! Milli Eğitim Bakanlığı Harekete Geçti

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE YENİ DÖNEM

Ekol TV’den Oğuz Şahin’in haberine göre, Türkiye’de yabancı dil öğrenimi uzun zamandır tartışılan bir konu. Öğrencilerin en sık dile getirdiği sorunlardan biri “Anlıyorum ama konuşamıyorum” ifadesi oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçlayan kapsamlı bir değişiklik yapıyor.

EZBERDEN UZAK YENİ SİSTEM

Yeni sistemle birlikte İngilizce dersleri, ezberlemeden uzak, daha sade ve öğrencilerin günlük yaşamlarıyla ilişkili bir şekilde işlenecek. Bu kapsamda ders kitapları belirli bir yenilik sürecine girecek ve mevcut ünite sayıları da azaltılacak. Örneğin, bir yılda işlenen 12 ünite sayısı 8’e düşürülecek. Böylece öğrencilerin konuları daha iyi özümseyebilmesi için yeterli zaman elde edilmiş olacak.

ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yöntemi şu şekilde açıklıyor: “Marif modeli etkileşimli öğrenme, sınıf içinden okul koridorlarına, laboratuvarlara ve günlük yaşamı öğreten bir sistem. İngilizce dersi evet, ancak yanına iletişim becerisi de eklenmiş oluyor. Öğrenci, İngilizceyi nasıl konuşabilir? Etkileşimle konuşabilir.” Ayrıca, sistemde bir yenilik olarak, öğrenciler kendi seviyelerine göre gruplara ayrılacak. Her sınıfta üç farklı grup kurulacak ve öğrenciler, seviyelerine uygun aktivitelerle ders işleyecek.

SEKİZ TEMA ÜZERİNDEN MÜFREDAT

Yeni müfredat, 8 tema etrafında şekillendirilecek: Okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Böylece çocuklar, İngilizceyi yalnızca derslerde değil, hayatın çeşitli alanlarında da nasıl kullanacaklarını öğrenecek. Ayrıca her yılın başlangıcında, 4 haftalık tekrar dönemiyle öğrencilerin önceki bilgileri tazelenmiş olacak.