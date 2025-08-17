İngilizce Eğitimi Değişiyor! Yeni Sistem Geliyor

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE YENİ DÖNEM

Ekol TV’den Oğuz Şahin’in haberine göre, Türkiye’de yabancı dil öğrenimi uzun zamandır gündemde olan bir konu. Öğrencilerin sıkça dile getirdiği “Anlıyorum ama konuşamıyorum” ifadesi, bu sorunun boyutunu gözler önüne seriyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte bu problemi aşmayı amaçlayan kapsamlı bir değişiklik yapıyor.

EZBER YERİNE YAŞAMLA BAĞLI DERSLER

Yeni sistem doğrultusunda İngilizce dersleri, ezberden uzak bir yapıya kavuşturulacak. Bu dersler, daha sade bir şekilde işlenecek ve öğrencilerin günlük hayatlarıyla bağlantılı hale getirilecek. Bu çerçevede, ders kitapları tamamen yenilenecek ve mevcut ünite sayıları düşürülecek. Örneğin, bir yılda işlenmesi planlanan 12 ünite, yeni müfredatla birlikte 8’e indirilecek. Böylelikle öğrencilerin konuları daha iyi kavraması için daha fazla zaman olacak.

ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI

Ankara Bilim Üniversitesi’nden Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yöntemi şöyle açıklıyor: “Marif modeli etkileşimli öğrenme, sınıfın içinden okul koridorlarına, laboratuvarlara ve gerçek hayata uzanan bir sistem. İngilizce dersi verilecek ama bunun yanında iletişim becerileri de katılacak. Öğrenci, İngilizceyi nasıl konuşabilir? Etkileşim yoluyla bunu gerçekleştirebilir.” Ayrıca, sistemin bir özelliği de öğrencilerin seviyelerine göre gruplara ayrılması. Her sınıfta üç farklı grup oluşturulacak ve öğrenciler, seviyelerine uygun aktivitelerle ders görecek.

YENİ MÜFREDATIN TEMALARI

Yeni müfredat, 8 ana tema üzerine inşa edildi: Okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Bu sayede çocuklar, İngilizceyi sadece derslerde değil, hayatın farklı alanlarında da kullanmayı öğreniyor. Ayrıca her yılın başında uygulanan 4 haftalık tekrar dönemi, öğrencilerin önceki bilgilerini tazelemesine de olanak tanıyor.