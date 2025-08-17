İngilizce Eğitimi Değişiyor, Yenilikler Geliyor!

Ekol TV’den Oğuz Şahin’in haberine göre, Türkiye’de yabancı dil öğrenimi yıllardır tartışılan bir konu haline geldi. “Anlıyorum ama konuşamıyorum” cümlesi, öğrencilerin sıkça dile getirdiği şikayetlerden biri oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte bu problemi aşmayı amaçlayan geniş kapsamlı bir değişikliğe gidiyor.

EZBERDEN UZAK SİSTEM KURULACAK!

Getirilecek yeni sistem sayesinde, İngilizce dersleri ezberden uzak, daha basit ve öğrencilerin günlük yaşamla bağlantı kurabileceği bir biçimde işleniyor. Bu doğrultuda, ders kitapları sıfırdan yenilenecek ve mevcut ünite sayıları da azaltılacak. Örneğin, bir yıl içinde uygulanan 12 ünite sayısı 8’e düşürülecek. Böylece öğrencilerin konuları daha iyi anlayabilmeleri için daha fazla zamanları olacak.

ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME BAŞLAYACAK

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yaklaşımı şu şekilde tanımlıyor: “Marif modeli etkileşimli öğrenme, sınıfın kenarlarını okul koridorlarına, laboratuvarlara ve hayatın kendisine, okul bahçelerine ve dış mekâna genişleten bir sistem. İngilizce dersi var ama yanında iletişim becerisi ekleniyor. Yani öğrenciler İngilizceyi nasıl konuşabileceklerini de öğreniyor. Etkileşim yoluyla gerçekleştirebiliyorlar.” Sistemin bir diğer yeniliği ise, öğrencilerin seviyelerine göre gruplara ayrılması. Her sınıfta üç ayrı grup oluşturulacak ve öğrenciler kendi seviyelerine uygun aktivitelerle dersi alacak.

SİSTEM 8 TEMA ÜZERİNDEN İŞLEYECEK!

Yeni müfredat, 8 tema üzerine inşa edildi: Okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Böylelikle çocuklar İngilizceyi sadece derslerde değil, hayatın değişik alanlarında da kullanmayı öğrenecekler. Ayrıca, her yılın başlangıcında 4 haftalık bir tekrar dönemiyle öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri tazelemesi sağlanacak.