İngilizce Öğretiminde Yeni Sistem Geliyor!

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE YENİ DÖNEM

Ekol TV’den Oğuz Şahin’in haberine göre, Türkiye’de yabancı dil öğrenimi uzun zamandır tartışmalara neden oluyor. Öğrencilerin en çok dile getirdiği şikayetlerden biri ise “Anlıyorum ama konuşamıyorum” ifadesi. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte bu sorunu gidermeyi amaçlayan kapsamlı bir değişikliğe gidiyor.

EZBERDEN UZAK SİSTEM UYGULANACAK

Yeni sistemle birlikte İngilizce dersleri, ezberden uzak, daha sade ve öğrencilerin günlük yaşamla ilişki kurabileceği bir biçimde işlenecek. Bu kapsamda ders kitapları tamamen yenilenecek ve mevcut ünite sayıları azaltılacak. Örneğin, bir yılda 12 ünite işleniyorsa, bu sayı 8’e düşecek. Bu sayede öğrenciler konuları daha iyi öğrenebilecekleri bir zaman dilimine sahip olacak.

ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yöntemi şu şekilde özetliyor: “Marif modeli etkileşimli öğrenme, sınıfın içinden okul koridoruna, laboratuvarlara ve yaşamın kendisine, okul bahçelerine ve bahçenin dışında da öğreten bir sistem. İngilizce dersi evet ama yanına iletişim becerisi konuldu. Yani öğrenci İngilizceyi nasıl konuşabilir? Etkileşimle konuşabilir.” Sistemin bir diğer yeniliği ise, öğrencilerin seviyelerine göre gruplara ayrılması. Her sınıfta üç farklı grup oluşturulacak ve öğrenciler kendi seviyelerine uygun etkinliklerle ders görecek.

8 TEMA ÜZERİNDEN MÜFREDAT HAZIRLANACAK

Yeni müfredat, 8 tema üzerinden yapılandırılacak: Okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Böylece çocuklar İngilizceyi yalnızca derslerde değil, hayatın farklı alanlarında da kullanmayı öğrenecek. Ayrıca her yılın başında 4 haftalık tekrar dönemi ile öğrencilerin önceki bilgilerini tazelemesi sağlanacak.