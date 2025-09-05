İngiltere’de Bakanlık Değişiklikleri Gerçekleşti

KABİNE DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başbakan Yardımcısı Angela Rayner’ın vergi eksikliği dolayısıyla istifa etmesinin ardından önemli bir kabine değişikliği yapma kararı aldı. Başbakanlık görevini üstlendiği 427 gün sonra ilk kez kabinesinde düzenleme gerçekleştiren Starmer, Rayner’ın hükümetteki görevinden ayrılmasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti. Starmer’ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere Kralı Charles tarafından da onaylanan değişikliklerle Rayner’ın istifasıyla boşalan koltuğa Dışişleri Bakanı David Lammy getirildi. Bu değişiklikle David Lammy, yeni Başbakan Yardımcısı ve İngiltere Adalet Bakanı oldu. Lammy’nin görevi değiştikten sonra, Dışişleri Bakanlığı’na ise eski İçişleri Bakanı Yvette Cooper atandı. Ayrıca, Shabana Mahmud da yeni İçişleri Bakanı olarak görevine başladı.

Kabinede yapılan değişiklikler, çevre, ticaret, konut, çalışma ve emeklilik bakanlıklarında da yeni isimlerin atanmasını içeriyor. Değişiklikler kapsamında Avam Kamarası Başkanı Alan Campbell, Konut ve Yerel Yönetimler Bakanı Steve Reed, Çalışma ve Emeklilik Bakanı Pat McFadden, Ticaret Bakanı Peter Kayle, Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanı Liz Kendal, Tarım Bakanı Emma Reynolds, Maliye Bakanı Jonathan Reynolds ve İskoçya Bakanı Douglas Alexander atandı. Önceki kabinede Başbakanlık Başdanışmanı olarak görev yapan Darren Jones, mevcut görevinin yanı sıra Lancaster Dükalığı’ndan Sorumlu Bakan olarak da atandı. İstifa eden Angela Rayner’ın yanı sıra yeni kabinede yer almayan isimler ise İskoçya Bakanı Ian Murray ve Avam Kamarası Başkanı Lucy Powell oldu.

Angela Rayner, Hove’daki 800 bin sterlinlik dairesi için ödenmesi gereken damga vergisini eksik ödediğini kabul etmesi ile eleştirilerin odağı haline geldi ve bu gelişlerin ardından, Konut Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinden istifa etti. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden de ayrıldığını belirten Rayner, Başbakan Starmer’a yazdığı mektupta mülk alımı sırasında “en yüksek standartları karşılamadığını” belirtmişti. Rayner, “Konut Bakanı olarak görevim ve karmaşık ailevi durumlarım göz önüne alındığında, ek vergi danışmanlığı almama kararımı derinden pişmanlıkla karşılıyorum. Bu hatanın tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. Amacım her zaman doğru miktarda vergi ödemekti, bunun dışında bir niyetim olmadı” şeklinde açıklamada bulundu.