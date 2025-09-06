İngiltere’de Kabine Değişikliği Oluyor

BAŞBAKAN STARMER’DAN BÜYÜK KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başbakan Yardımcısı Angela Rayner’ın eksik vergi ödemesiyle ilgili skandal sonucu istifasının ardından önemli bir kabine değişikliği yapıyor. Rayner’ın hükümetteki pozisyonunun sona ermesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Starmer, başbakanlık görevini üstlenmesinin üzerinden 427 gün geçtikten sonra kabinesinde değişiklik yapmış oldu. Starmer’ın ofisinden gelen bildirime göre, değişiklikler İngiltere Kralı Charles tarafından da onaylandı. Rayner’ın istifasıyla boşalan göreve, Dışişleri Bakanı David Lammy atandı. Lammy, yeni dönemde İngiltere Başbakan Yardımcısı ve İngiltere Adalet Bakanı olarak görev alıyor.

DİĞER BAKANLIK GÖREVLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

David Lammy’nin Dışişleri Bakanı olarak görevden ayrılmasıyla söz konusu koltuğa, daha önce İngiltere İçişleri Bakanı olarak görev yapan Yvette Cooper getirildi. Aynı zamanda, İngiltere Adalet Bakanı olan Shabana Mahmud yeni İçişleri Bakanı olarak atandı. Kabinede ayrıca çevre, ticaret, konut, çalışma ve emeklilik gibi departmanlara da yeni isimler atandı. Değişiklikler sonucu Avam Kamarası Başkanı Alan Campbell, Konut ve Yerel Yönetimler Bakanı Steve Reed, Çalışma ve Emeklilik Bakanı Pat McFadden, Ticaret Bakanı Peter Kayle, Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanı Liz Kendal, Tarım Bakanı Emma Reynolds, Maliye Bakanı Jonathan Reynolds ve İskoçya Bakanı Douglas Alexander göreve geldi. Önceki kabinedeki Başbakanlık Başdanışmanı Darren Jones ise görevine devam ederken, Lancaster Dükalığı’ndan Sorumlu Bakan olarak da atandı. Angela Rayner’ın yanı sıra, önceki İskoçya Bakanı Ian Murray ve Avam Kamarası Başkanı Lucy Powell yeni kabinede yer almadı.

RAYNER’IN İSTİFASI VE AÇIKLAMALARI

Angela Rayner, Hove’da sahip olduğu 800 bin sterlinlik dairesi için ödemesi gereken damga vergisini eksik ödediğini kabul ettikten sonra büyük bir tepkiyle karşılaştı ve bu eleştirilerin ardından Konut Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinden istifa etti. Parti üyeleri tarafından seçilen İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden de ayrıldığını duyuran Rayner, Başbakan Starmer’a yazdığı mektupta mülk satın alımında “en yüksek standartları karşılamadığını” itiraf etti. Rayner, “Konut Bakanı olarak görevim ve karmaşık ailevi durumlarım göz önüne alındığında, ek vergi danışmanlığı almama kararımı derinden pişmanlıkla karşılıyorum. Bu hatanın tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. Amacım her zaman doğru miktarda vergi ödemekti, bunun dışında bir niyetim olmadı” ifadelerini kullandı.