İngiltere’den ABD’ye Vergi Uyarısı: Seçenekler Masada

KÜRESEL TİCARET SAVAŞINA YENİ BİR BOYUT

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından küresel ticaret savaşı hızlanıyor. ABD’nin Kanada, Meksika ve İngiltere’ye uyguladığı çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranındaki gümrük vergileri dünya genelinde geniş yankı buluyor. Özellikle Kanada ve Çin’in bu duruma karşılık olarak yaptığı misillemeler dikkat çekiyor.

Bu kapsamda İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere Parlamentosu’nda gerçekleştirilen haftalık ‘Başbakana Sorular Oturumu’nda ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergisinin yürürlüğe girmesi hakkında açıklamada bulundu. Starmer, hükümetin bu konuda ‘pragmatik bir yaklaşım’ benimsediğini ifade ederek, “Başarılı olmamız halinde gümrük vergilerini de kapsayan ve içerecek olan bir ekonomik anlaşmayı ABD ile müzakere ediyoruz. Ancak tüm seçenekleri masada tutacağız” şeklinde konuştu.