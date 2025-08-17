İngiltere’den Tatile Gelen Aile Takla Attı

KAZA YERİ VE OLAY DETAYLARI

Kaza, Aksaray- Ankara kara yolunun 20. kilometresinde gerçekleşiyor. İngiltere’den memleketi Aksaray’a tatil için gelen Şakir Karagandere (49) yönetimindeki İngiltere plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıyor ve takla atıyor.

YARALILAR VE HAYATINI KAYBEDENLER

Kazanın sonucunda sürücü Şakir Karagandere, eşi Döne Karagandere (49) ve çocukları Sema Karagandere (14) ile Murat Karagandere (8) yaralanıyor. Olay yerinde 95 yaşındaki annesi Sultan Karagandere ise hayatını kaybediyor. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Yaralı dört kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor. Ancak, yaralılardan Döne Karagandere doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamıyor.