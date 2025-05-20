İngiltere, İsrail Büyükelçisini Geri Çağırdı

İNGİLTERE’DEN İSRAİL’E TEPKİ

İngiltere, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını genişletme kararı sonrasında serbest ticaret anlaşması ile ilgili müzakereleri askıya aldı ve İsrail’in büyükelçisini Londra’daki Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Bu sırada açıklamalarını yapan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı yardım ablukasını “acımasızlık” olarak tanımladı ve Gazze’ye insani yardımın ulaşmasını engelleyen 11 haftalık ablukanın “savunulamaz ve zalimce” olduğunu ifade etti. Lammy, ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Gazze’deki ablukanın “hemen sonlanması” gerektiğini belirtti.

YAPTIRIM KARARI VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

İngiltere hükümeti, şiddet olayları nedeniyle Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına dair bir karar aldığını açıkladı. Lammy açıklamasında, “Gazze’de kullanılmaması için İsrail’e silah satışını durdurduk” dedi ve devamında “İsrail’in bu tavrını sona erdirmesi gerekiyor. Gazze’deki savaşı durdurmadığı takdirde daha ileri kararlar alacağız. Adil ve kalıcı barışın yegane çerçevesi olmaya devam eden iki devletli çözümden vazgeçmeyeceğiz” şeklinde ifadeler kullandı.

İSRAİL’DEN CEVAP

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’in açıklamalarına yanıt verdi. Marmorstein, “İngiliz mandası 77 yıl önce sona erdi. İsrail’in güvenlik mücadelesini dışardan gelen baskılar alıkoyamayacak” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, İngiliz hükümetinin serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakereleri ilerletmediğini ve anlaşmanın her iki ülkenin de yararına olacağını söyledi. Eğer İngiliz hükümeti, İsrail karşıtlığı ve iç siyasi kaygılarla İngiliz ekonomisine zarar vermek istiyorsa, bunun kendi takdiri olduğunu ifade etti. Marmorstein, Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımların ise “üzücü” olduğunu belirtti.

ORTAK AÇIKLAMA İLE KINAMA

İngiltere, Fransa ve Kanada ortak bir açıklama yaparak, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını kınadı. Açıklamada, İsrail hükümet yetkililerinin Gazze’deki insanları yerinden etme amacıyla kullandığı ifadeleri eleştirildi ve “İsrail hükümeti üyelerinin kullandığı nefret dilini kınıyoruz” denildi. Ayrıca, İsrail’in kendini savunma hakkına verilen desteğin belirtildiği açıklamada, “Ancak bu tırmanış tamamen orantısız. Netanyahu hükümeti korkunç eylemlerini sürdürürken durup izleyemeyiz. İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa bunlara karşı daha somut adımlar atacağız” ifadeleri yer aldı.