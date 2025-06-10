İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda yaptırım kararı

İNGİLTERE VE MÜTTEFİKLERİNDEN YAPTIRIM KARARI

İngiltere merkezli bir haber kaynağına göre; İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Maliye Bakanı Betzalel Smotrich’e yaptırım uygulanmasına karar verdi. Bu yaptırımlar, söz konusu kişilerin Gazze’deki son çatışmalardaki rolleri nedeniyle alındı. Yaptırımlar çerçevesinde, Batı Şeria’daki bir yerleşimci olan Ben-Gvir ve Smotrich’in mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere seyahat yasağı getirilecek.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich aşırı şiddeti ve Filistinlilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesini teşvik etti. Bu eylemler kabul edilemez. Bu nedenle sorumluların hesap vermesini sağlamak için şimdi harekete geçtik. Gazze’de derhal ateşkes sağlanması, Gazze’nin yönetiminde gelecekte hiçbir rolü olamayacak olan Hamas’ın elindeki kalan rehinelerin derhal serbest bırakılması, yardımların artırılması ve iki devletli çözüme giden yolun açılması için çaba göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’DEN YAPTIRIMLARA CEVAP

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptırım kararını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Saar, İsrail kabinesinin bu karara yanıt vermek üzere gelecek hafta toplanacağını duyurdu. Ben-Gvir ve Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kırılgan hükümet koalisyonunu ayakta tutmaya yardımcı olan aşırı sağ siyasi partilere liderlik ediyor. İki isim, daha önce Gazze’ye yönelik sert söylemleri ve pozisyonları nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelmişti.