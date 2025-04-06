İngiltere’nin Nükleer Denizaltılarını İzlemişler

İNGİLTERE SUYALRINDA RUSYA’YA AİT HASSAS GÖZLEMLER

İngiltere Donanması’na ait nükleer denizaltılara yönelik casusluk faaliyetlerinde bulunduğu öne sürülen, Rusya tarafından yerleştirilen sensörlerin İngiltere sularında tespit edildiği bildirildi. The Sunday Times gazetesinin yaptığı “Putin’in Birleşik Krallık sularındaki gizli savaşı” başlıklı haberde, İngiltere ordusunun bu keşfi, ülkenin milli güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Bu durum, şimdiye kadar kamuoyuna açıklanmamıştı. Haberde, belirli sensörlerin kıyıya vurduğu ve diğerlerinin de Kraliyet Donanması tarafından belirlendiği ifade edildi. Söz konusu cihazların, nükleer füze taşıyan dört Vanguard denizaltısından bilgi toplamak amacıyla yerleştirildiği düşünülüyor. Bu denizaltılardan birinin sürekli olarak denizde bulunduğu bilgisi verildi.

DENİZALTILARLA YAPILAN ARGE FAALİYETLERİ

Gazetenin üç ay boyunca gerçekleştirdiği araştırmada, eski savunma bakanları, üst düzey askeri personel ve askeri uzmanlarla görüşmeler yapılmış. Bu çalışmada Rusya’nın “kritik İngiliz altyapısına yönelik haritalandırma ve olası sabotaj” amacıyla denizaltı savaş gücünü nasıl kullandığı inceleniyor. Üst düzey askeri yetkililerin, “üstünlük sağlama adına yürütülen teknolojik mücadeleyi” Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışına benzettiği belirtildi.

RUSYA’NIN SAVAŞ YETENEKLERİ

Haberin detaylarına göre, adı verilmeyen İngiliz Kraliyet Donanması yetkilileri, Rusya’nın Soğuk Savaş sonrası okyanuslar üzerinde denizaltılarla devriye faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardılar. Rusya’nın, savaş ve casusluk için özel denizaltı filosuna sahip olan tek ülke olduğu ve bazı denizaltılarının işlevselliğinin İngiltere ile NATO ülkelerinden daha yüksek olduğu düşünülüyor. Daha önceki dönemlerde, Rusya’nın NATO ile geniş çaplı bir çatışma için denizaltı internet bağlantıları ve askeri amaçlı kablolar üzerinde izleme ve sabotaj faaliyetlerini planladığı vurgulandı. Bu çerçevede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “gri bölge” doktrininin bu operasyonların merkezinde yer aldığı ifade edildi.

İZLEME FAALİYETLERİ VE TEHDİTLER

Habere göre, Rusya’nın denizaltı araştırma programı, büyük ölçüde Derin Deniz Araştırma Genel Müdürlüğü (Gugi) tarafından kontrol ediliyor. En tanınmış casus gemisi olan Yantar, daha önce de İngiltere açıklarında görüntülenmişti. Yantar, insansız hava araçları ve 6 bin metre derinliğe ulaşabilen iki küçük denizaltı ile donatılmış. Bu cihazlar, altyapı bulma, kabloları kesme ve bilgi toplama gibi işlemler gerçekleştiriyor. Yantar, İrlanda Denizi’nde, önemli veri taşıyan kabloların yakınında tespit edilmiş. İngiliz savunma kaynakları, bu gemiyi izlemek amacıyla çeşitli araç ve cihazlar gönderildiğini ifade etti.

İNGİLTERE’NİN DENİZ ALANLARI VE TEHDİTLER

İngiltere açısından asıl mesele Yantar değil. Ülkenin çevresindeki sular, Avrupa kıta sahanlığının bir parçası olup, derinliklerin 300 metreden fazla olmadığı anlaşılıyor. Donanmanın bu alanları izlemek için belli başlı araçları olsa da derinlik binlerce metreye çıkıyor. Bu derin sularda izleme kapasitesine sahip tek donanma gemisi Proteus. Gugi ve altına ait küçük nükleer denizaltıların bu derinliklerdeki faaliyetleri büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu “mini denizaltılar”, denizin dibine inerek kabloları kesebilir veya dinleme yapabilir.

İNGİLTERE DONANMASI’NIN BULGULARI

The Sunday Times’ın araştırması sonucunda, İngiltere Donanması, çevresindeki denizlerde birçok sensör cihazı keşfetti. İngiltere Savunma Bakanlığı, bu sensörlerin, Moskova tarafından dört Vanguard nükleer denizaltısının hareketlerini tespit etmek amacıyla yerleştirildiğine inanıyor. Bulunan sensörlerin türü netlik kazanmazken, bir kısmının kıyıya vurduğu, diğerlerinin ise Donanma’ya ait mayın gemileri kullanılarak tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca, başka Rus faaliyetleriyle ilgili olası bulguların “gizli bilgi” olduğu vurgulandı. Bir üst düzey İngiliz kaynağı, “Bu, bir tür uzay yarışı… Gizlilik ve yanıltma dolu bir ortam var; her şeyin netleşmesi zor. Ama durumun ciddiyetine dair bazı işaretler var” değerlendirmesinde bulundu.