İngiltere: Putin-Trump Görüşmesi Umut Veriyor

DÜNYA GÖRÜŞMELERİNE GÖZ KÜTÜYOR

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Sky News kanalında Trump ve Putin arasında yapılacak olan bugünkü önemli görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu. Healey, savaşların ancak diplomasi yoluyla nihayet bulabileceğine vurgu yaparak, “Görüşmeden umutluyuz” dedi. Bakan Healey bu görüşmenin, gelecekteki bir dizi görüşmeden sadece biri olacağını da belirtti.

MÜZAKERENİN İLK ADIMI

Bakan Healey, kendisine yöneltilen “Zirveden umutlu olduğunuzu söylüyorsunuz, fakat beklentileriniz neler? Bugün barış yolunda gerçek ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtladı. Healey, “Görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz, ancak önemli olan, bunun herhangi bir müzakerede atılan ilk adım olmasıdır. Ukrayna’yla ilgili kararlar Ukrayna ile birlikte alınmalı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, müzakerelerin gerçekleşmesi için tam ateşkesin sağlanmasının önemli bir koşul olduğunu, bu durumun diplomasinin önünü açacağını ve çatışmaların sona ermesi için daha iyi bir fırsat sunduğunu belirtti.

Putin ile Trump arasındaki görüşmenin yerel saatle 11.00 civarında başlaması bekleniyor. Bu görüşmede, öncelikle Ukrayna krizinin çözümü ile ilgili ikili ilişkiler ve bölgesel, uluslararası meselelerin ele alınması hedefleniyor. İki lider, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.