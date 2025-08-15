İngiltere: Trump-Putin Görüşmesi Diplomasi İçin Başlangıç

DÜNYA DİPLOMASİSİNDE KRİTİK GÖRÜŞME

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Sky News üzerinden yayınladığı açıklamalarda, Trump ile Putin arasında gerçekleşecek olan önemli görüşmeye ilişkin düşüncelerini paylaştı. Healey, savaşların son bulmasının ancak diplomasi sayesinde mümkün olabileceğini vurguladı ve Trump-Putin görüşmesinden umutlu olduğunu ifade etti. Bakan, bugünkü toplantının, olası bir dizi görüşmeden yalnızca biri olduğunu belirtti.

İLK ADIMIN ÖNEMİ

Bakan Healey, “Zirveden umutlu olduğunuzu söylüyorsunuz fakat beklentileriniz neler? Bugün barış yolunda gerçek ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt vererek, görüşmelerin nasıl ilerleyeceğinin belirsiz olduğunu dile getirdi. Ancak, bu toplantının müzakerelerde atılan ilk adım olduğunun altını çizdi. Healey, Ukrayna ile ilgili alımların mutlaka Ukrayna’yla koordineli olması gerektiğini ifade etti. Ukrayna olmadan kararların alınamayacağını ve ateşkesin sağlanmasının, diplomasiye alan açarak müzakerelerinde ilerlemesini sağlayacağını belirtti. Bu durumun, çatışmanın sona ermesine ve uzun vadeli güvenli bir barış ortamının oluşmasına daha iyi bir zemin hazırlayabileceğini söyledi.

PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİNE HAZIRLIK

Görüşmenin yerel saatle 11.00 civarında başlaması bekleniyor. İki liderin, öncelikle Ukrayna krizine dair çözüm önerilerini tartışmasının yanı sıra ikili ilişkiler ve diğer bölgesel ve uluslararası konular üzerinde de durması planlanıyor. Görüşmenin sonunda iki liderin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi de ajanda da mevcut.