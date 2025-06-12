İngiltere Ve AB, Cebelitarık’ta Anlaşma Sağladı

ANLAŞMA SONUCU CEBELİTARIK ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLIYOR

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının (Brexit) ardından 5 yıl geçmesinin ardından Cebelitarık ile ilgili bir anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Yapılan bu anlaşmanın, Cebelitarık ekonomisini ve bölgedeki İngiliz egemenliğini koruyacağı ifade edildi. Açıklamada, “Hükümetimiz, Cebelitarık ekonomisinin ve yaşamının tehdit altında olduğu bir durumu devralmıştı. Cebelitarık, önceki hükümet tarafından Brexit sonrası İngiltere-AB Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na dahil edilmemişti. Önceki hükümet 2021’de müzakerelere başlasa da anlaşma bugüne kadar sağlanamamıştı.” ifadesine yer verildi.

ANLAŞMAYA DAYANAN YENİ DÜZENLEMELER

Anlaşmanın, İber Yarımadası’nın en güney ucunda yer alan Cebelitarık ile İspanya arasında önemli bir işbirliği sağladığı ve her gün 15 bin kişinin iş için seyahat ettiği hatırlatıldı. Açıklamada, anlaşma yapılmamış olsaydı uzun süren pasaport kontrolleri ve sınır denetimlerinin olacağı, bu durumun anlaşmayla ortadan kalktığı vurgulandı. AB’ye sınırı olan tek İngiliz toprağı olan Cebelitarık’a özel bir anlaşma yapıldığı da belirtiliyor.

PARLAMENTOLARA SUNULACAK ONAY SÜRECİ

England Dışişleri Bakanı David Lammy, yaptığı değerlendirmede, anlaşmanın yıllar süren belirsizliğe son verdiğini belirtti. Lammy, anlaşmanın İngiliz egemenliği ile birlikte Cebelitarık ekonomisini ve ticaretini güçlendireceğini de ekledi. Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo ise anlaşmaya ulaşmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Anlaşmanın, hem İngiltere hem de Cebelitarık parlamentolarında onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği açıklandı.

DÜZENLİ PASAPORT KONTROLÜ UYGULAMASI

Anlaşma kapsamında Cebelitarık ile İspanya arasındaki geçişlerin akıcı bir şekilde yapılması amaçlanıyor. Ayrıca, Cebelitarık’a hava yoluyla gelen yolcuların, hem İspanyol hem de Cebelitarık yetkilileri tarafından çift taraflı sınır kontrolüne tabi tutulacağı bildirildi. İngiltere ile Fransa arasındaki tren yolculuklarındaki kontrol uygulamalarına benzer şekilde, Cebelitarıklı yetkililer havalimanı kontrollerinde asayiş ve göç konularında yetkili olacakken, İspanyol yetkililer Schengen bölgesinin bütünlüğünü sağlamakla görevli olacak. Cebelitarık’a kara yoluyla giren ürünler için ağır denetimlerin kaldırılacağı ve özel gümrük modelinin devreye gireceği de açıklandı. İngiltere’nin Cebelitarık’taki askeri varlığı ise operasyonel özerkliğini koruyacak. Ayrıca, AB ülkeleri ile Cebelitarık arasında uçuşların başlamasına da olanak sağlanacak.