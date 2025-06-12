İngiltere Ve AB, Cebelitarık’ta Anlaştı

ANLAŞMA SAĞLANDI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılışının (Brexit) ardından 5 yıl geçmesinin ardından Cebelitarık konusunda bir anlaşma sağlandığı bildiriliyor. Yapılan anlaşmanın, Cebelitarık ekonomisini ve bölgedeki İngiliz egemenliğini koruyacağı kaydediliyor. Açıklamada, “Hükümetimiz, Cebelitarık ekonomisinin ve yaşamının tehlikede olduğu bir durumu devralmıştı. Cebelitarık, önceki hükümet tarafından Brexit sonrası İngiltere-AB Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na dahil edilmemişti. Önceki hükümet 2021’de müzakerelere başlasa da anlaşma bugüne kadar sağlanamamıştı.” bilgisi yer alıyor.

ANLAŞMA RESMİ OLDU

İspanya, Portekiz ve Andorra’nın yer aldığı İber Yarımadası’nın güney ucundaki Cebelitarık ile İspanya arasında her gün yaklaşık 15 bin kişinin iş için seyahat ettiğine dikkat çekilen açıklamada, anlaşma olmaması durumunda uzun süren pasaport ve sınır kontrollerinin olacağı ifade ediliyor. Bu anlaşma ile birlikte, var olan bu riskin ortadan kalktığı belirtiliyor. Açıklamada ayrıca, AB’ye sınırı olan tek İngiliz toprağı Cebelitarık için özel bir anlaşma yapıldığı vurgulanıyor.

ONAY SÜRECİ BAŞLIYOR

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, açıklamada yaptığı değerlendirmede, bu anlaşmanın yıllarca süren belirsizliğe son verdiğini belirtiyor. Lammy, sözlerine ekleyerek, anlaşmanın İngiliz egemenliğini koruyacak yanında Cebelitarık ekonomisini ve ticaretini hızlandıracak ifadesinde bulunuyor. Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo ise, anlaşmaya varılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiriyor. Anlaşma, her iki ülkenin parlamentolarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

İKİ TARAFLI SINIR KONTROLSÜ

Anlaşma çerçevesinde Cebelitarık ile İspanya arasındaki insan geçişleri akıcı bir şekilde sağlanacak. Cebelitarık’a hava yoluyla gelen yolcular, hem İspanyol hem de Cebelitarık yetkilileri tarafından yapılacak çift taraflı sınır kontrolüne tabi tutulacak. Londra’daki St Pancras İstasyonu’ndaki Fransız ve İngiliz polis iş birliğine benzer bir uygulama ile, Cebelitarık yetkilileri havalimanı kontrollerinde asayiş ve göç konularında yetkili olacakken, İspanyol yetkililer ise Schengen bölgesinin bütünlüğünü sağlamakla görevli tutulacak. Cebelitarık’a kara yoluyla gelen ürünler için ağır denetimlerin kaldırılmasıyla birlikte, özel bir gümrük modeli devreye girecek. Ayrıca, İngiltere’nin Cebelitarık’taki askeri varlığı operasyonel özerkliğini koruyacak. Anlaşma, AB ülkeleriyle Cebelitarık arasında uçuşların başlamasına da imkan tanıyacak.