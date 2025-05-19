İngiltere Ve Ab’den Anlaşma Sağlandı!

ANLAŞMA DETAYLARI VE TARİHİ ÖNEMİ

İngiltere ve Avrupa Birliği, Pazar gecesi süren görüşmelerin ardından önemli bir tarihi anlaşmaya imza atmış oldu. Bu, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden resmen ayrılması sonrasında AB ile yaptığı ilk büyük anlaşma niteliği taşıyor. Müzakereler, Pazartesi günü yapılacak olan ve yeni güvenlik ile savunma ortaklığının imzalanması beklenen Lancaster House zirvesi öncesinde tamamlandı.

MÜZAKERELER VE UZLAŞILAN KONULAR

Taraflar, balıkçılık, gıda ticareti ve genç iş gücünün dağılımı gibi çeşitli alanlarda uzlaşmak amacıyla gece boyunca müzakerelerine devam etti. İngiltere, gıda ticaretindeki engellerin kaldırılmasının Brüksel’de belirlenen kurallara uyum sağlamayı ve AB’nin gıda standartlarına yönelik yürütülecek çalışmaları finanse etmeyi gerektirdiğini kabul etti. Ancak bu adımın bazı kesimlerce “Brexit’e ihanet” olarak değerlendirildiği görülüyor. Brexit, İngiltere’nin kamuoyu yoklaması sonrasında Avrupa Birliği’nden resmi çıkışı olarak biliniyor.