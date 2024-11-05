İnhisar Narında Yüksek Rekolte Bekleniyor

Bilecik’in narıyla bilinen İnhisar ilçesinde, her bahçede hasat hareketliliği başlamışken, üretici Murat Güler bu yıl yüksek bir rekolte beklediklerini aktarıyor. Güler, “İçerisine kurt girmeyen tek meyvedir nardır. Gönül rahatlığı ile çoluk çocuk ailece herkes yiyebilir, hatta suyunu sıkıp içebilir” diyor. Mikroklima etkisiyle “Deve dişi” cinsi nar üretiminde yoğunluk olan İnhisar’da üreticiler hasata başladı. İri ve tatlı taneli olan İnhisar narından bu yıl 3 bin dekar alandan 10 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Bunun dışında, nar lokum ve meyve suyu yapımında kullanılıyor ve genellikle İstanbul, Bursa, Adapazarı, Kütahya ve Eskişehir’den gelen alıcılara satılıyor.

DEVE DİŞİ NARDAKİ LEZZET

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, “Bu yıl 3 bin dekar alanda deve dişi nar üretimi yapılıyor. Deve dişi birinci sınıf sofralık kaliteli narımızı Türkiye’nin hiçbir yerinde bu kadar lezzetli nar yiyebileceğinize inanmıyorum. Çok iddialıyız, buyurun gelin İnhisar’ın narını hep birlikte yiyelim. Geçen yıl rekolte 3 bin 500, 4 bin ton civarındaydı. Bu yıl 10 bin ton bekliyoruz. Verim çok güzel, fiyatlar 10 ile 15 lira arasında değişiyor. İstanbul, Bursa, Adapazarı, Kütahya ve Eskişehir gibi çevre illere nar gönderiyoruz” sözlerini aktarıyor.

ORGANİK VE KALİTELİ ÜRÜN

Nar üreticisi Murat Güler, yaklaşık 37 dönüm alandan bin 350 kök ağaçtan nar topladıklarını belirtiyor. Güler, “Bu narlar hiçbir gübre ve ilaç kullanılmadan tamamen organik büyüyen meyvelerdir. Organik sertifikalıdır ve yenilebilecek en organik meyvedir, bu nedenle gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Kabuğu acı olduğundan içine kurt giremez” ifadesinde bulunuyor.

İÇİ BAL GİBİ TATLI

Güler, “Bu sene yaklaşık 40 ton civarında verim bekliyoruz. Geçen yıl fiyatlar 15 lira civarındaydı, bu yıl 10 lira civarında. Rekoltemiz çok iyi ancak fiyatlar geçen yıla göre %50 düştü. Deve dişi nar olarak geçer, tatlıdır. Cildine bakmamalısınız, içi bal gibi tatlıdır. İstanbul, Adapazarı, Kayseri, Konya ve İzmit gibi büyük şehirlere nar gönderiyoruz” şeklinde açıklamalarına devam ediyor.