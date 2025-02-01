İnşaat İşçisinin Sözleri Yürek Burktu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, sabah 09.00 civarında Kurtuluş Mahallesi’nde bir inşaat alanında gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ VE İLK YARDIM MÜDAHALESİ

Necati Yıldırır, çalıştığı inşaatta bir kablonun üzerine basması neticesinde elektrik akımına kapıldı. Bu durumu fark eden mesai arkadaşları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

AĞRI VE DUYGUSAL PAYLAŞIM

Ambulansa alındığı sırada Yıldırır, mesai arkadaşına “Ayağım çok kötü. Sol kolumda ve ayağımda çok ağrım var. Akif, çocuklarım sana emanet” şeklinde duygusal bir paylaşımda bulundu. Arkadaşları, Yıldırır’ı teselli etmeye çabaladı.

HASTANEYE KALDIRILMASI VE DURUMU

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Necati Yıldırır, yoğun bakıma alındı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.