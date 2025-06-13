İnşaat Maliyetleri 54 Ayın En Düşüğü

İNŞAAT MALİYET ENDESİKLERİ NİSANDA DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,67 oldu. Yıllık bazda inşaat maliyetlerindeki artış ise nisanda yüzde 22,69’a geriledi ve bu oran son 54 ayın en düşük artışını ifade ediyor. Bu dönemde, aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,01, işçilik endeksi ise yüzde 1,07 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre malzeme endeksi yüzde 18, işçilik endeksi ise yüzde 31,82 artış gösterdi.

SON 54 AYIN EN DÜŞÜK DEĞERİ

İnşaat maliyetlerindeki genel artış, nisanda yıllık bazda yüzde 22,69 olarak kaydedildi. Bu veri, son 54 ayın en düşük seviyesini oluşturuyor. Daha önceki dönemlerde, maliyet artışları Ekim 2020’de yüzde 19,49 gibi daha düşük bir seviyede kayıt altına alınmıştı.

MALİYETLER ZİRVEYİ GEÇMİŞTİ

Mayıs 2020’de inşaat maliyetleri yüzde 5,8 ile tarihi dip noktasını görebilirken, Eylül 2022’de bu oran yüzde 119,83 ile zirveye yükseldi. Ardından düşüş sürecine giren endeks, Haziran 2024’ten itibaren (yüzde 66,12) hızlı bir azalma gösterdi. Nisanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) yıllık yüzde 32,9 artış gösterirken, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 olarak kaydedildi. İnşaat maliyetlerindeki artış ise bu rakamların altında kalmış durumda.

GAYRİMENKUL İKTİSATÇISINDAN AÇIKLAMALAR

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında kaldığını belirterek, inşaat maliyetlerinin daha yüksek seviyelerde seyrettiğini ifade ediyor. Büyükduman, “Reel olarak konut fiyatları geriliyor ama reel inşaat maliyetleri konut fiyatlarından daha çok geriliyor. Konut fiyat artışları enflasyonun gerisinde kalabilir ancak inşaat maliyetlerinin üzerinde kaldıysa bu durum müteahhitlerin kâr marjının yükseldiği anlamına geliyor. Bu durum yeni inşaat başlangıçlarına teşvik eder. Yani ruhsat sayıları önümüzdeki dönemde artabilir. İnşaat maliyetlerindeki artış hızındaki yavaşlama devam edecektir” diyor.