İnşaat Maliyetleri 54 Ayın En Düşük

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi nisanda aylık yüzde 1,67 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda inşaat maliyetlerindeki artış ise nisanda yüzde 22,69’a gerileyerek son 54 ayın en düşük artış oranı olarak kaydedildi. Bu dönemde malzeme endeksi yüzde 2,01, işçilik endeksi ise yüzde 1,07 oranında arttı. Geçen yılın aynı dönemine bakıldığında malzeme endeksi yüzde 18, işçilik endeksi yüzde 31,82 seviyesinde artış gösterdi.

SON DÖNEMİN EN DÜŞÜK ARTIŞ ORANLARI

İnşaat maliyetlerindeki genel artış nisanda yıllık bazda yüzde 22,69 oldu ve bu veri son 54 ayın en düşük artışı olarak kayıtlara geçti. Maliyet artışlarının en son önceki düşük düzeyde seyrettiği tarih ise Ekim 2020’de yüzde 19,49 olarak belirlendi.

MALİYETLERİN ZİRVE YAPTIĞI DÖNEM

Mayıs 2020’de inşaat maliyetleri yüzde 5,8 ile tarihi dip seviyeyi gördü. Ardından başlayan yükselişin zirveye ulaştığı nokta Eylül 2022’de yüzde 119,83 olarak kaydedildi. O günden itibaren inşaat maliyet endeksi hızlı bir düşüş göstererek Haziran 2024 itibarıyla yüzde 66,12 seviyelerine geriledi. Ayrıca nisanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) yıllık olarak yüzde 32,9 arttı ve yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 seviyesine ulaştı. İnşaat maliyetlerindeki artış ise bu iki rakamın altında kaldı.

KONUT FİYATLARINDAKİ DURUM

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında kaldığını, ancak inşaat maliyetlerinin üzerinde seyrettiğini belirtti. Büyükduman, “Reel olarak konut fiyatları geriliyor ama reel inşaat maliyetleri konut fiyatlarından daha çok geriliyor. Konut fiyat artışları enflasyonun gerisinde kalabilir ancak inşaat maliyetlerinin üzerinde kaldıysa bu durum müteahhitlerin kâr marjının yükseldiği anlamına geliyor. Bu durum yeni inşaat başlangıçlarına teşvik eder. Yani ruhsat sayıları önümüzdeki dönemde artabilir. İnşaat maliyetlerindeki artış hızındaki yavaşlama devam edecektir.” şeklinde ifadelerini aktardı.