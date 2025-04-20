“İnşaat Ruhsatı İçin ‘1 Villa, 4 Daire İstendi'”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması süreci devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu şüpheliler hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlardan soruşturma yürütüyor. Yeni gelişmeler de kaydediliyor.

Bu süreçteki ihale talepleri

Soruşturma kapsamındaki “şüpheli” olarak ifade veren özel bir şirketin yönetim kurulu başkanı Adem Kameroğlu, Beylikdüzü Derviş Eroğlu Caddesi’nde yer alan bir arsaya imar almak için Beylikdüzü Belediyesi’ne yaptığı başvuruda inşaat ruhsatını almadığını belirtti. Kameroğlu, “2016 yılında başvurduğum projeme ait ruhsatım uzun bir süre geçmesine rağmen verilmedi” ifadesinde bulundu.

Kameroğlu, Büyükçekmece sınırlarındaki “Pelican Hill Ihlamur Evleri” projesinin devam ettiğini ve burada belediyeden gerekli izinleri almak için Tuncay Yılmaz ismindeki kişiyle görüşmesi gerektiğinin söylendiğini belirtti. Kameroğlu, bunu kabul edecek durumda olmadığını ifade ederek, “Görüşme sonrasında Tuncay Yılmaz, ruhsatımın verilmesi için Ihlamur Evleri’nde bir villa seçeceklerini söyledi” dedi.

İstenmeyen talepler

Kameroğlu, Tuncay Yılmaz’ın projede olmayan ekstra taleplerde bulunduğunu ve bunları yerine getirmek zorunda kaldığını aktardı. Villa için yapılan masrafın geçerli proje bedelinin çok üzerinde olduğunu ve bu süreçte Ekrem İmamoğlu’nun ailesinin villayı kontrol ettiğini söyledikten sonra, “Şirkete toplamda 1 milyon 500 bin lira gönderdim, bu para sürekli çekilip Tuncay Yılmaz’a elden teslim edildi” diyerek ifade verdi.

Metro Home projesinde de benzer talepler yaşandığını belirten Kameroğlu, iskan almak için Tuncay Yılmaz’ın kendisine verdiği şartları kabul etmek zorunda kaldığını anlattı.

Sponsorluk talepleri

Kameroğlu, Beylikdüzü’nde “Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın” anaokulunu yaptırdığı için de zorlandığını belirterek, bu okulun yapımının kendisine ait olduğunu fakat isminin lanse edilmediğini ifade etti. Ayrıca, o dönem Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi olan Fatih Keleş’in kendisine sponsor olmasını söylediğini ve bu durumu kabul ettiğini de ekledi. Kameroğlu, üç sene boyunca Beylikdüzü Voleybol Takımı’na yaklaşık 12 milyon lira sponsorluk yaptığını, bu sürecin hiçbir resmi protokol olmadan gerçekleştiğini belirtti.

Kameroğlu, yaşadığı bu olayların ardından oluşan mağduriyetine dikkat çekerek, “Belediye, kendi imkânlarını kötüye kullanarak iş yapan kişileri taleplerini karşılamaya zorladılar” ifadeleriyle durumunu açıkladı. Ekrem İmamoğlu’yla olan bağlantısının yalnızca 2019 yılında gördükleriyle sınırlı olduğunu belirtti.