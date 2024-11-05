Instagram, DM Kutusuna Yeni Filtreler Getiriyor

YENİ FİLTRELEME ÖZELLİKLERİ

Instagram, içerik üreticilerinin deneyimlerini geliştirmek amacıyla dikkat çekici bir yenilik sunuyor. Sosyal medya platformu, DM kutusunu daha düzenli ve kullanışlı hale getirebilmek için, içerik üreticilerine yönelik yeni filtreleme özelliklerini duyuruyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar, aldıkları mesajları farklı kategorilerde düzenleme olanağına sahip oluyor. Özellikle, onaylı hesaplardan gelen mesajlar, marka işbirlikleri için gelen iletiler ve belirli bir takipçi sayısına sahip kullanıcılardan gelen mesajlar gibi seçenekler, DM kutusunda daha kolay erişilebilir hale geliyor.

HİKAYE CEVAPLARI BÖLÜMÜ

Instagram, içerik üreticilerinin zamanlarını daha verimli kullanabilmeleri için DM kutusundaki istekleri daha kolay yönetebilmeleri adına “Hikaye Cevapları” adı altında yeni bir bölüm ekliyor. Bu yenilikle kullanıcılar, hikayelerine gelen yanıtları hızlıca gözden geçirebiliyor. Özellikle sosyal medya fenomenlerinin takipçi etkileşimlerini artıran bu özellik, gelen mesajları düzenleme ve önceliklendirme konularında önemli bir kolaylık sağlıyor.

CEO ADAM MOSSERİ’NİN AÇIKLAMALARI

Instagram CEO’su Adam Mosseri, bu yeni özellik hakkında açıklamalarda bulunarak kullanıcıların DM kutusunu daha verimli bir şekilde kullanabilmesi için atılan bu adımın önemini vurguluyor. Mosseri, “İstekler gelen kutusuna girdiğinizde bu bazen gerçekten bunaltıcı olabiliyor. Bu yüzden, sadece aradığınız istekleri görebilmeniz için bu istekleri filtreleme yolları ekledik. Yaratıcılar ve istekler için gelen kutusunu geliştirmek adına yapacak daha çok şey var. Ancak umarız bu doğru yönde atılmış bir adımdır.” ifadelerini kullanıyor.