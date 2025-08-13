Instagram Harita Özelliği Tartışma Yaratıyor

INSTAGRAM’DAKİ HARITA ÖZELLİĞİNE TEPKİ

Instagram, 6 Ağustos’ta sürpriz bir şekilde Harita özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların konumlarını uygulama üzerinden paylaşmasına imkan tanıyor. Ancak ABD genelinde 37 eyaletin başsavcısı, bu özelliğin reşit olmayan kullanıcılar için tehlike oluşturabileceğine dikkat çekti. New Mexico Başsavcısı Raúl Torrez’in öncülük ettiği bir mektupta Meta’dan acil önlemler alınması istendi. Savcılar, Meta’dan özelliğin reşit olmayan kullanıcılar için tamamen devre dışı bırakılmasını ve konum verilerinin nasıl kullanılacağı hakkında net bilgilendirme yapılmasını talep etti.

ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE UYARISI

Mektupta, “Sınırsız konum paylaşımı, çocukların cinsel istismara uğrayabilecekleri gerçek hedefler haline gelmelerini kolaylaştırabilir” ifadesiyle bu durumun tehlikelerine dikkat çekildi. Instagram CEO’su Adam Mosseri, özelliğin kullanıcıların iki kez onay vermesiyle aktif hale geldiğini belirtti ve kullanıcıların bu konuyla ilgili karışıklık yaşadığını kaydetti. Ancak birçok kullanıcı, arkadaşlarının konumlarını ekran görüntüsü alarak paylaştıklarını ve bu özelliği kapatmaya çalışırken zorluk çektiklerini dile getirdi.

META’DAN CEVAP VE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Meta sözcüsü Andy Stone, Harita özelliğinin varsayılan olarak kapalı olduğunu, kullanıcıların istedikleri zaman bu özelliği devre dışı bırakabileceğini ve ebeveynlerin çocuklarının konum paylaşımını kontrol edebileceğini açıkladı. Ancak eyalet savcıları, kullanıcıların özelliği kolayca kapatabilmesi için daha basit bir çözüm talep etti.

KONGRE’DE GELİŞMELER

Harita özelliği, Kongre’de de tartışma konusu oldu. Senatörler Marsha Blackburn ve Richard Blumenthal, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e bu özelliğin kaldırılması çağrısında bulundu. Meta, geçmişte çocukları koruma ile ilgili yaşadığı ihlaller ve açılan davalar sebebiyle ek baskılar altında bulunuyor. New Mexico eyaleti, daha önce Meta’ya çocukları cinsel içerik ve taciz mesajlarına maruz bırakmak konusunda dava açmıştı.